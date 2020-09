Pihajuhlat päättyivät luotisateeseen: Poliisi saapui täyden kaaoksen keskelle Yhdysvalloissa – kaksi nuorta aikuista menetti henkensä

Ketään ei ole kiinniotettu

Poliisin mukaan on vielä liian aikaista sanoa, oliko ampujia yksi vai useampi. Epäselvää on myös, kuka oli mahdollinen ampumisen kohde. Ketään ei ole vielä pidätetty tapaukseen liittyen.

– Tämä on todella suuri tragedia. On ennenkuulumatonta, että tapauksessa on 16 uhria. Yhteisömme käy läpi tällä hetkellä niin paljon asioita liittyen tähän tragediaan, Simmons sanoi tiedotustilaisuudessa ABC:n mukaan.