Pienet ambulanssiyritykset ajavat toimintaansa alas – "Pelätään, että hinnat nousevat, laatua ei pystytä pitämään yllä ja syrjäseutujen palvelut näivettyvät"

Varsinais-Suomi on yksi kuudesta sairaanhoitopiiristä, jossa yritykset ovat olleet yhä osallisina ensihoitopalvelun tuottamisessa. Valtaosassa Suomea sairaanhoitopiirit ovat siirtyneet tuottamaan palvelun itse tai yhteistyössä pelastustoimen kanssa.

– Yrittäjyys on pikkuhiljaa painunut pois ensihoitoalalta ja näyttää siltä, että se häipyy kokonaan maasta, Maavirta sanoo.

Kiireettömien markkina käynyt kapeaksi

– Kyllä nyt on viimeiset hetket järjestämisvastuullisilla sairaanhoitopiireillä arvioida, ovatko kustannukset pysyneet hallussa ja onko laatu kohdallaan. Mielestäni pitäisi palauttaa mahdollisuus siihen, että yksityinen ambulanssiyrittäjä pärjää siinä kilpailussa, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

– Toki siihen on liittynyt se, että myös vaatimukset ovat nousseet, mutta yhtä lailla yksityinen sektori olisi pystynyt myös näihin vaatimukseen vastaamaan, Kujala sanoo.

STM: Monituottajamalli on yhä mahdollinen

Hallitusneuvos Anne Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä korostaa, että valta palvelutuotannon järjestämisestä on sairaanhoitopiireillä.

Suunta on kuitenkin ollut selvä: sairaanhoitopiirit ovat siirtäneet ensihoitopalvelua omaksi toiminnakseen sen jälkeen kun ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiirille vuonna 2010.

– Monituottajamalli on edelleen mahdollinen. Vaikka sairaanhoitopiiri hoitaa sen omana toimintanaan, niin se voi hankkia omaa toimintaa täydentävää toimintaa yksityisiltä, Ilkka sanoo.

Ilkan mukaan keskittymisen taustalla on monia syitä, muun muassa markkinoiden ja tehtävien muuttuminen.

– Ensihoidon tehtävistä jo nykyisin on näitä monisairaita vanhuksia, jotka tarvitsevat ensihoidon apua. Yhä pienempi osa on tällaisia onnettomuuksia ja elottomia potilaita. Tässä on selvä muutos nähtävissä, Ilkka sanoo.