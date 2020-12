Pienessä ahvenanmaalaiskunnassa kahdeksan koronavirustartuntaa – asukkaita vajaat 450

Brändössä on vajaat 450 asukasta, joten kahdeksan tartuntaa on merkittävä määrä suhteessa kunnan väkilukuun.

THL:n mukaan Ahvenamaan kahden viikon ilmaantuvuusluku, 79,7, on tällä hetkellä sairaanhoitopiireistä Suomen neljänneksi suurin. Suuremmat ilmaantuvuusluvut ovat Varsinais-Suomessa (173,4), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (156,2) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotessa (87,7).

Ålands Radion tämäpäiväisen uutisen mukaan Ahvenanmaalla on todettu 14 uutta koronavirustartuntaa, joista 13 kuuluu samaan tartuntaketjuun ja yksi on saanut tartunnan ulkomailta. Karanteenissa Ahvenanmaalla on kaikkiaan 35 henkilöä.