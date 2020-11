Pieksämäen taimitarhan tartuntaryppään altistuneet testataan uudelleen maanantaina – sairastuneiden joukossa myös riskiryhmäläisiä

Kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin.

– Tarkoituksena on, että testaamme maanantaina vasta käytännössä kaikki altistuneet uudestaan. Katsotaan mikä tilanne on sitten.

Seppälän mukaan selkeästi altistuneet on tavoitettu, mutta sairastuneita on voinut liikkua esimerkiksi ruokakaupoissa ja muilla julkisilla paikoilla. Kaikkia mahdollisesti altistuneita on vaikea jäljittää.