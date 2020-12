Petteri Orpon kolumni: Humanitaaristen maahanmuuttajien kotoutumisessa suuria ongelmia – "Suomi ei saa olla maa, jossa kotoudutaan elämään sosiaaliturvan varassa"

Kolme neljästä humanitaarisin perustein maahan muuttaneesta saa toimeentulotukea. Asumistukea saa jopa 82 prosenttia. Tämä on oikea ongelma, joka pitää ratkaista. Suomi ei saa olla maa, jossa kotoudutaan elämään sosiaaliturvan varassa. Se ei ole inhimillisesti oikein eikä kansantaloudellisesti kestävää, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa kolumnissaan.

Yhä useamman pakolaistaustaisen Suomessa asuvan henkilön on löydettävä polku työelämään. Teemme karhunpalveluksen pakolaistaustaisille ihmisille, jos emme pysty tarjoamaan riittävästi keinoja, joiden avulla he pääsevät kiinni työhön ja sitä kautta osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Työ on parasta sosiaaliturvaa ja paras reitti kotoutumiseen.