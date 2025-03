Petteri Orpo säästöistä: "Tähtäämme siihen, että jokaisella suomalaisella on kohtuullisen hyvä elämä"

Hallitus pääsi sopuun 170 miljoonan euron sote-säästöistä. Pääministeri Petteri Orpolta kysyttiin, pitääkö linja siinä, ettei keneltäkään vaadita mitään kohtuutonta.

Hallitus on päässyt sopuun 170 miljoonan euron säästöistä sosiaali- ja terveysalalle. Valtiovarainministeriö tiedottaa aiheesta tänään.

– On saatu todellakin sopu ja sopuisasti. Hetken päästä lähiaikoina tulee tiedote, siinä on kaikki sisältö, en ryhdy sitä tässä nyt avaamaan. Tärkeintä oli, että ratkaisut saatiin aikaan, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi medialle eduskunnassa.

MTV Uutisten tietojen mukaan säästöjä tehdään esimerkiksi sosiaalihuollon henkilöstömitoituksista, kuten lastensuojeluyksiköiden henkilökunnasta.

Säästöjä on haettu myös vammaispalvelulaista ja vanhuspalveluista.

Pääministeri Orpo totesi hallituskauden alkuvaiheessa useaan otteeseen, että hallituksen säästöistä huolimatta keneltäkään ei vaadita kohduuttomuuksia.

MTV Uutiset kysyi, pitääkö linja.

– Hallituksen linja on se, että meillä on sellaisia uudistuksia ja sellaista talouspolitiikkaa Suomessa, että suomalaisten hyvinvointi on turvattu ja turvallisuus on turvattu. Että suomalaisilla on töitä ja ostovoimaa. Sen eteen teemme joka päivä töitä ja tähtäämme siihen, että jokaisella suomalaisella on kohtuullisen hyvä elämä, Orpo vastasi.