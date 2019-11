Kokoomuksen Orpo: Pääministerin pitäisi erota

Posti-sotkun jälkiselvittely ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ero näyttäytyy kokoomukselle niin, että pääministeri on antanut väärää tietoa eduskunnalle, Orpo sanoi.

Paateron ero perusteltua

– Koko Posti-case on jatkunut viikkoja, siinä on selkeästi hallitus ja omistajaohjaus toiminut huonosti. Se on aiheuttanut yhteiskunnalle miljoonien tappioita, Orpo sanoi.