Petteri Orpo MTV:lle: Naton kannattajia on eduskunnassa jo riittävästi – silmät ovat avautuneet

Petteri Orpon johtama kokoomus on jo pitkään kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä. Mielipidetiedustelujen mukaan suurin osa suomalaisista näyttää päätyneen samalla kannalle.

Eduskunnassa jo tarvittava enemmistö

Orpo arvioi MTV:n Uutisextrassa, että kansanedustajista jo yli kaksi kolmasosaa kannattaa Suomen liittymistä Natoon. On arveltu, että Nato-päätös saattaa vaatia eduskunnassa juuri tuon 2/3 -osan enemmistön. Asiasta päättää aikanaan eduskunnan perustuslakivaliokunta.

– Ihmisten silmät ovat avautuneet. Suomalaisten käännös Naton kannalle on merkittävä ja se heijastuu tietysti kansanedustajiinkin. Kyllä kansanedustajat kaikki näkevät tämän saman. Ja nyt ei ole kyse siitä kuka on ollut tässä oikeassa tai väärässä, vaan siitä, että pystymme yhdessä tekemään Suomen kannalta parhaan ratkaisun eli liittymään Natoon, sanoi Orpo.

Orpo kiirehtii turvallisuusselontekoa

Venäjän vastatoimiin on varauduttava

– Käymme läpi sen, että olemmeko me varautuneet kaikkiin niihin uhkakuviin, joita tässä matkan varrella voi ilmaantua. Ehdimme myös korjaamaan ja vahvistamaan tilannettamme, jos meillä on heikkouksia, totesi Orpo.

Ukrainan pakolaisista täytyy pitää huolta

– Meidän pitää saada heidät työllistymään. Tämä on itse asiassa mahdollisuus, koska Suomessa on tunnetusti valtava työvoimapula. Esimerkiksi hoitajista ja monista muista työntekijöistä on pulaa, arveli Orpo.