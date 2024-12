Etelä-Suomen Vasemmistonuorten ja sinimustan liikkeen on määrä järjestää lukupiirit Helsingin keskustakirjasto Oodissa yhtaikaa. MTV Uutiset Live kertoo suorassa lähetyksessä kello 12.15, mistä on kyse ja onko vaarana, että tilanne jollain tapaa eskaloituu.

Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksessä on aikaisemmin kerrottu, ettei kirjaston tiloja luovuteta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai väkivaltaa tuottavaa toimintaa harjoittaville yhteisöille. Vuonna 2022 kirjasto kielsi sinimustien ”vain suomalaisille” suunnatun tilaisuuden rasismiin vedoten.

Sinimusta liike ei tänä vuonna ole anonut Oodilta erillistä lupaa tilaisuuden järjestämiseen, eivätkä he tätä Oodin johtajan Anna-Maria Soininvaaran mukaan pyytäessään saisikaan. Avoimen rasistisuutensa vuoksi sinimustat eivät myöskään saisi lupaa tilaisuuden järjestämiseen suljetuissa tiloissa, Soininvaara lisää.

– Mutta yksityishenkilöinä, jos he kutsuvat toisiaan lukupiiriin, niin sitä on hyvin vaikea estää, että he nyt sitten tulevat, hän totesi STT:lle keskiviikkona.

Vasemmistonuoret ovat varanneet lukupiirilleen suljetun tilan kirjastosta. Piiri käsittelee teosta Äärioikeisto Suomessa.

Sinimustan liikkeen lukupiirissä käydään läpi Kansallismielisen liikkeen strategia-pamflettia. Paikalle odotetaan myös hieman yllättäviä keskustelijoita, sillä kirjailija Elina Hirvonen sekä Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen ovat ilmoittaneet tulevansa tilaisuuteen.

Oikeus: SML rekisteröitiin erehdyksessä

Suomi herää -mielenosoituksen järjestäjä sinimusta liike rekisteröitiin puolueeksi kesäkuussa 2022. Se ehti osallistua vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ja kampanjoida tämän vuoden eurovaaleissa ennen kuin korkein hallinto-oikeus purki sen puoluerekisteröinnin huhtikuussa. Oikeuden mukaan rekisteröintipäätös perustui erehdykseen.

SML:n puheenjohtaja Tuukka Kuru sanoi vuonna 2022 STT:n haastattelussa, että liikettä voi pitää rasistisena ja fasistisena ja vuonna 2023 hän tunnustautui itse antisemitistiseksi eli juutalaisvastaiseksi. Kesäkuussa 2023 Kuru tuomittiin sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan hänen lokakuussa 2020 julkaisemansa juutalaisia solvaavan tviitin takia.

SML:ssä on useita entisiä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäseniä. PVL tapasi järjestää omaa mielenosoitustaan SML:n tavoin itsenäisyyspäivän alkuillasta ennen 612-kulkuetta. Vuoden 2018 itsenäisyyspäivänä PVL:n jäsenet kantoivat mielenosoituksessa hakaristilippuja. Hovioikeus tuomitsi mielenosoittajat, mukaan lukien sittemmin SML:n eduskuntavaaliehdokkaana olleen miehen, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

SML on ilmoittanut poliisille järjestävänsä jo kello yhdeltätoista aamupäivällä tilaisuuden keskustakirjasto Oodin edustalla Kansalaistorilla. Liike aikoo pitää myös "sinimustan lukupiirin" päivällä keskustakirjasto Oodissa.