Petteri Ahomaa oli mukana Miljonääri-Jussin tuotannossa 2000-luvun alussa.
Pitkän linjan tv-tuottaja Petteri Ahomaa on ollut vuosien aikana lukuisissa eri tv-tuotannoissa mukana. Ahomaa muistelee uraansa Epic Backstage -podcastissa ja palaa ajassa 2000-luvun alkuun, jolloin hän oli mukana Miljonääri-Jussi -ohjelman tuotannossa.
Tuotanto vuokrasi Ranskasta upean villan, jonne saapui 14 naista tavoittelemaan Miljonääri-Jussin sydäntä, joka ei todellisuudessa ollut miljonääri. Miljonääri-Jussi oli Ville Loponen.
– Me löydettiin Ville Cafe Strindbergiltä, hän oli siellä tarjoilijana, Ahomaa aloittaa.