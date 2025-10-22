Ville Loponen oli Miljonääri-Jussi.

Ahomaa muistelee MTV3-kanavan ehdottaneen ohjelmaa tuotantoyhtiölle ja asiat lähtivät rullaamaan hyvin nopeasti. Aikaa oli vain kolme viikkoa ennen ensimmäistä kuvauspäivää. Syynä kiireelle oli se, että Suomessa oli alkamassa alkuperäinen amerikkalainen versio ohjelmasta ja tämän vuoksi salaisuus ei saanut paljastua osallistujille.

– Se oli aikamoinen operaatio. Löytää nämä mimmit ja järjestää lennot. Sitten juontaja, kuka voisi lähteä. Soitimme Erja Häkkiselle, oliko hänellä mitään tekemistä. Hän lähti ilman muuta. Se Villen auto, jolla hän ajeli, se oli suoraan Häkkisen Mikan tallista.

– Oli valtava riski, että korttitalo kaatuu. Me ei lähetetty meidän Jussia psykologin arvioitavaksi, ei ollut vain aikaa. Hän asui naisten kanssa ja siellä oli vapaa kaato 24/7 ja hovimestari, niin koko ajan kuunteli luureissa, missä vaiheessa hänet pitää poistaa jonkun tekosyyn takia - ennen kuin hän saattaa sanoa, että ”en minä mikään miljonääri ole”.