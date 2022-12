Petter Northug koki kauhujen joulun – pikkuveli järkyttyi pitopöydän antimista: "Onneksi lastensuojelu ei joutunut puuttumaan"

– Se oli täysin järjetöntä. Oli hyvä, että olin sen verran vanha, ettei lastensuojelu joutunut puuttumaan, Even Northug kertoi VG:lle .

Hotellinomistajat ilmoittivat tuolloin yllättäen, että hotelli on kiinni jouluaattona. Northugin veljeksille annettiin omat avaimet ulko-oveen ja joulupöydän antimet saivat nuoren hiihtäjän järkyttymään. Northugeille tarjoiltiin vettä ja viljaa.

Even Northug teki läpimurtonsa viime kaudella, kun hän sijoittui sprintticupin kokonaiskisassa kahdeksanneksi. Hän on kerännyt tällä kaudella kaksi kakkossijaa maailmancupissa ja johtaa sprintticupia.

Petter Northug on tällä kertaa paikalla valmistautumassa pitkien hiihtomatkojen Ski Classicsiin. Northug vahvisti, että hotellin ravintola on nyt auki jouluaattona. Nuoremman veljen tavoittena on ensi vuonna Planicassa kisattavat MM-kilpailut. Petter Northug paljasti, että pikkuveli voi odottaa joululahjaksi inspiraatiota tulevaa koitosta varten.