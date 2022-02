Petri Sarasteen kommentti: Paimenpoika Putin

Kreikkalaisen Aisopoksen sadussa ”Poika ja susi” paimenpoika pelottelee tahallaan kyläläisiä jatkuvasti huutamalla, että susi uhkaa lammaskatrasta. Pian häntä ei enää oteta vakavasti eikä kukaan reagoi hänen avunhuutoihinsa.

Tarinan opetus on, että valehtelu kääntyy aina itseään vastaan, eikä valehtelijaa uskota enää silloinkaan, kun hän puhuu totta.

Vladimir Putinille on tuskin luettu pienenä poikana tätä antiikin ajan satua, sillä muuten hän olisi voinut oppia sitä jotakin.

Putin on uskotellut jo vuosia kansalleen, että paha länsi uhkaa Venäjää joka suunnalta ja tulee yhä lähemmäksi ja lähemmäksi kyläläisiä. Hän julistanut omilleen, että Venäjän on pakko puolustautua selvitäkseen ja varustautua yhä raskaammin ja kalliimmin.

Pelossa ja osin kurjuudessakin elävältä kansalta on jäänyt huomaamatta, että Venäjä itse on se iso paha susi, joka hätyyttelee kaukaisempia kyläläisiä.

Mutta koska valehtelu kääntyy itseään vastaan kuten muinaisessa kreikkalaisessa sadussa?

Sadussa lampaat ja paimenpoika päätyivät itse lopulta suden kitaan, kun valehtelusta ei tullut loppua.

Tähän asti Putinin autoritaarinen asema on ollut horjumaton ja propaganda pitää kansan uskossaan.

Länsi on reagoinut paimenpojan huutoihin juuri kuten hän on toivonutkin

Länttä kohti Putin esiintyy itsevarmasti ja hyppyyttänyt länttä parin kuukauden ajan miten tahtoo. Hän on selättänyt jopa Covidin taistelussa median uutisaiheiden herruudessa.

Lampaita ovat olleet myös länsimaat paimenpojan edessä. Valtionpäämies toisensa jälkeen on soitellut linjat lämpöisenä Moskovaan ja moni on käynyt myös henkilökohtaisesti Putinin pitkän pöydän toisessa päässä, samalla paljasten, kuinka hajallaan länsi on tiukan paikan edessä.

Länsi on myös reagoinut paimenpojan huutoihin juuri kuten hän on toivonutkin. Viestejä suunnitelmista ja niiden aikatauluista on kerrottu julkisuuteen, mutta yksi toisensa jälkeen ne eivät ole toteutuneet.

Ensin venäläisjoukkojen pelättiin hyökkäävän jo ennen joulua, sitten arveltiin, ettei näin kuitenkaan tehdä ennen venäläisten uutta vuotta, seuraavaksi mietittiin, ettei hyökkäys voisi tapahtua olympialaisten aikana, tämän jälkeen amerikkalaiset tiedustelulähteet veikkasivat 15. helmikuuta.

Putin on saanut ihmiset pelkäämään, pakenemaan ja hamstraamaan

Entä ketä tällainen hysterian luominen sitten hyödyttää?

Ainakin Putinia, sillä hän on palannut taas kerran median keskipisteeseen kolmen suuren joukkoon Xi JInpingin ja Joe Bidenin rinnalle.

Putin on saanut ihmiset pelkäämään, pakenemaan ja hamstraamaan. Hän on saanut Euroopan lentoliikenteen sekaisin ja kotimaassaan hän on taas saanut kansan enemmistön puolelleen häikäilemättömällä propagandallaan.

Hysteria hyödyttää häntä myös toisella tavalla. Ukrainan valuutta UAH on heikentynyt, rahat katavat hiljalleen pankeista, kun ihmiset pelkäävät pankkijärjestelmän sortuvan. Nekin, jotka maassa omistavat pankkeja pitävät rahansa mielummin käteisenä tyynyn alla. Sähkön ja kaasun pelätään loppuvan.Laivaliikenne Ukrainan tärkeimpiin satamiin on vaikeuksissa. Odessan jopa pelätään joutuvan Krimin tapaan venäläisten käsiin.

Lännessa inflaatio kiihtyy ja pörssikurssit laskevat. Epävarmuus tulevasta on kasvanut, juuri kun koronarajoituksia poistetaan ja normaaliaikaan voitaisiin palata.