Petri Matikaisen luotsaama JYP on takonut kovaa jälkeä perjantain liigakierroksella kotiottelussa Jukureita vastaan.
JYPin johto kasvoi toisessa erässä jo lukemiin 5–1, kun jyväskyläläisjoukkueen kapteeni Jere Lassila osui maalin tuntumasta.
Video Lassilan maalista näkyy jutun yläreunasta.
Lassilan lisäksi JYPille maalinteossa ovat onnistuneet Väinö Liikonen, Leevi Tukiainen, Alexander True ja Roni Jokinen.
Jukurit kavensi tilannetta toisen erän loppuhetkillä – asialla oli Alexander Ruuttu.
Ruuttun lisäksi Jukureille on osunut myös Niko Korkola.
Illan joukkueista JYPiä povattiin kauden ennustuksissa sijojen 6.–10. tuntumaan. JYP aloitti kautensa terävästi, kun se kaatoi keskiviikon kotiottelussa mestarisuosikki Ilveksen 4–3.
Jukurit sijoitettiin puolestaan yleisesti aivan sarjan hännille.