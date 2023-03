Hanat heti auki isolla SM-liigakierroksella – sensaatioseura Pelicans näytti välittömästi hauista

Pelicans on ollut yksi tämän kauden sensaatioseuroista. Pelicansia povattiin etukäteisarvioissa alemman pudotuspeliviivan alapuolelle, mutta vielä mitä. Se on tällä hetkellä sarjassa viidentenä. Pelicansin ero edellä olevaan KalPaan on neljä pistettä. Joukkueet kohtaavat keskenään perjantaina Lahdessa.