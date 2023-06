Juho, 24, äärirajoilla myös pelikenttien ulkopuolella – herätyskello pirisee aamuviideltä: "Ne työt eivät voi odottaa"

– Maatilalla on pakko tehdä työtä toisinaan äärirajoilla fyysisesti ja henkisesti. Kukaan muu ei hoida hommia, eikä siellä voi katsella kelloa. Tästä opista on ollut apua harjoitteluun, haluan silläkin rintamalla tehdä hommat niin hyvin kuin voin.

Henkisesti vahvistunut

Marko Tuominiemi / All Over Press

Meneillään oleva kausi on ollut Ankkureille haastava. Ihamäki on silti onnistunut kotiutuksissaan kohtuullisesti – lyötyjä juoksuja on kertynyt yli kaksikymmentä, ja sijoitus kotiutustilastossa on 15:s.