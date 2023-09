Joensuun Mailaa edustavan pesäpalloilija Joni Rytkösen häirintäepäilyssä on Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) mukaan kyse vakavasta eettisestä rikkomuksesta. Epäilty häirintätapaus siirtyy nyt Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Kurinpitolautakunta on Olympiakomitean nimittämä, ja Pesäpalloliitto on sitoutunut järjestelmään.