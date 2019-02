Perustuslakiviisaat: Tiedustelulakipaketissa ei ole niin suuria puutteita, etteikö se voisi edetä eduskunnassa

"Erikoinen toimintatapa"



– Se (toimintatapa) on vähän erikoista, enkä oikein usko, että siitä on tällaiseksi käyttöön tulevaksi tavaksi, mutta tietysti koko tiedustelulainsäädäntö on ollut vaikea lakiteknisesti ja se on varsin iso asia yhteiskunnallisen merkittävyytensä kannalta.