Perustuslakivaliokunta käsittelee Haaviston toimien laillisuutta al-Hol-asiassa

– Tässä on perustuslakivaliokunnan jäseniä ollut mukana laittamassa liikkeelle tätä käsittelyä. Meidän on pohdittava, miltä tämä näyttää ulospäin, hän sanoi.

Myös oikeuskansleri saapui kuultavaksi

– Se on eduskunnan asia, joten en ota siihen ollenkaan kantaa.

Haavistosta on tehty myös kanteluita oikeuskanslerille.

– Niiden käsittely on jo alkanut. Nyt sitten ministerivastuuprosessi on aina ensisijainen, mutta siellä on myös virkamiehiä koskevia (kanteluita), nämä täytyy nyt sovittaa yhteen, Pöysti sanoi.