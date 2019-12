Perustaisitko Italiaan perheen tonnilla tai ostaisitko maasta talon eurolla? Kaupungit ottivat järeät keinot käyttöön houkutellakseen uusia asukkaita

Tähän asti viisi taloa on myyty. Ostajina on ollut pääasiassa italialaisia ja joukko munkkeja.



– Uusia perheitä on muuttamassa tänne. Yksi tyttövauva syntyi juuri ja vanhemmat saivat bonuksen. Siinä on juhlimista, pormestari Stefano Bellotti iloisee.



Borgomezzavalle ei suinkaa ole ainut kaupunki, joka näitä bonuksia tarjoaa. Korvauksilla pienemmät kaupungit pyrkivät ehkäistä alati kasvavaa muuttoliikennettä suuriin kaupunkeihin.