Muuttaisitko Italiaan kymppitonnista? Autioituvat kylät tekevät avokätisiä tarjouksia houkutellessaan uusia asukkaita

Pohjois-Italiassa sijaitseva Borgomezzavallen kunta tarjoaa yli 1 000 dollaria eli lähes 900 euroa uusille asukkaille. Ehtona on, että tulokkaiden täytyy olla valmiita perustamaan kylään perhe. Tämän lisäksi kunta myy hylättyjä vuoristomökkejä uusille asukkaille vain reilun dollarin eli noin euron hintaan.

Tarjouksen tavoitteena on taistella laskevaa asukaslukua vastaan. Monet italialaiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin parempien mahdollisuuksien perässä.

Myös pieni Alppikylä Locana on valmis antamaan sinne muuttaville perheille reilut 10 000 dollaria eli noin 8 800 euroa. Kylän väkiluku on laskenut 1900-luvulta lähtien usealla tuhannella ja on tällä hetkellä 1 500.