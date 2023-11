Perussuomalaisten puoluesihteeri ex-jäsenensä rajuista ajatuksista: "Kyseisen herran yksityisajattelua"

STT on saanut Pirkanmaan käräjäoikeudelta pakkokeinopäätöksen tätä koskien. Keskusrikospoliisi sai luvan televalvontaan.

Puhuu akselerationismista

Yle kertoi nimimerkin suojassa Telegram-ryhmässä käydystä viestinvaihdosta, joka on yhdistetty epäiltyyn. Nimimerkki totesi muun muassa, että "mikä tahansa lauma tarvitsee kannanjalostusta, jotta ei rappeutuisi. Kaikkein eniten tämä pätee ihmislaumaan".

Perussuomalaisten viralliselle blogisivustolle kirjoitetuissa teksteissä sisältö on maltillisempaa. Mies puhuu kuitenkin akselerationismista. Akselerationismissa on kyse äärioikeistolaisesta, demokratian hylänneestä aatemaailmasta, jonka mukaan yhteiskunta pitää romahduttaa terrori-iskuilla, jotta päästään valkoisten hallitsemaan totalitaristiseen yhteiskuntaan. Erivärisiä ja muualta muuttaneita ihmisiä, vastakkaista aatemaailmaa edustavia poliitikkoja, juutalaisia ja erityisesti islaminuskoa harjoittavia ihmisiä pidetään uhkana.

– Suoranaisesti akselerationismista en osaa sanoa, koska en suoraan sanottuna oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta me emme kannata mitään ääritoimintaa, Vuorenpää sanoo.

STT kävi läpi muutamia kevään ja kesän aikana julkaistuja tekstejä internetin arkistosta, sillä epäillyn blogikirjoitukset on poistettu perussuomalaisten sivuilta.

"Suomessa poliittista väkivaltaa"

Suomessa on poliittista väkivaltaa, epäilty myös väittää. Hänen mielestään maahanmuuttopoliittisista päätöksistä on seurannut muun muassa, että valtava määrä suomalaisnaisia on joutunut ulkomaalaisten raiskaamiksi tai seksuaalisen ahdistelun kohteeksi.