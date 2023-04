Perussuomalaisilla neljä uutta poliisikansanedustajaa – nämä ovat puolueiden yleisimmät ammatit

Kansanedustajista 121 eli noin 60 prosenttia on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon eli vähintään maisteritasoisen yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon.

Lisäksi alemman korkeakoulututkinnon on suorittanut noin viidennes kansanedustajista.

Kokoomuksen edustajat koulutetuimpia

Kaikkein koulutetuimpia ovat kokoomuksen kansanedustajat. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä 48 edustajasta 42 on suorittanut vähintään maisteritasoisen yliopistotutkinnon, SDP:n ryhmässä noin puolet ja perussuomalaisten ryhmässä noin kolmannes edustajista.

Kokoomusedustajien yleisin koulutus on kauppatieteiden maisteri. Muun muassa uutena eduskuntaan valittu Mari Kaunistola, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sekä neljä muuta kokoomusedustajaa ovat koulutukseltaan kauppatieteiden maistereita.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä yleisin koulutus on poliisi. Perussuomalaisten listoilta nousi keväällä eduskuntaan neljä uutta poliisikansanedustajaa: Rami Lehtinen, Mira Nieminen, Anne Rintamäki ja Timo Vornanen. Myös toisen kauden kansanedustajat Mari Rantanen ja Veijo Niemi ovat poliisikoulutuksen saaneita.

SDP:llä sote-ammattilaisia

Keskustan eduskuntaryhmässä yleisin ammatti on maatalousyrittäjä. Muun muassa Eerikki Viljanen, Anne Kalmari ja Mikko Savola ovat maatalousyrittäjiä.

Vihreiden 13 kansanedustajan ryhmässä yleisin tutkinto on diplomi-insinööri. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne, varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sekä Hanna Holopainen ovat koulutukseltaan diplomi-insinöörejä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä on 11 kansanedustajaa, joista kolme on yhteiskuntatieteilijöitä. Laura Meriluoto ja Minja Koskela ovat yhteiskuntatieteiden maistereita ja Anna Kontula puolestaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

RKP:n ryhmässä on kymmenen kansanedustajaa, joiden joukossa on kaksi valtiotieteiden maisteria: Sandra Bergqvist ja Henrik Wickström sekä kaksi juristia: Anna-Maja Henriksson ja Joakim Strand.

Yleisin ammatti yrittäjä

Kaikkien istuvien kansanedustajien joukossa yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Yleisin ammatti on yrittäjä: 29 kansanedustajaa ilmoittaa olevansa ammatiltaan yrittäjiä, tosin joukossa on myös sivutoimisia ja aiemmin yrittäjinä toimineita. Eniten yrittäjiä on perussuomalaisten eduskuntaryhmässä.