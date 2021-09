Perussuomalaiset vastustaa "korruptatiivisia" tukirahoja puolueiden piirijärjestöille – kovia syytöksiä keskustan suuntaan

Tammikuussa Suomi äänestää ensimmäisessä aluevaaleissa, joissa valitaan poliitikot aluevaltuustoihin.

Perussuomalaiset arvostelee suunnitelmia jakaa aluevaltuustojen poliittisille ryhmille rahaa toiminnan tueksi.

– Tätähän on perusteltu muun muassa sillä, että valtuustoryhmät voivat palkata asiantuntijoita ja hankkia toimitiloja. Tämä on tietysti eräänlainen selitys, mutta kyllä asioiden hoitaminen kuntatasolla on tähän asti onnistunut ilman tällaisia suuria rahasummia, puheenjohtaja Riikka Purra sanoi Työmiehen tuumaustunti -tiedotustilaisuudessa.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa puolueet ovat Turun Sanomien mukaan haluamassa hyvinvointialueen budjetista 2,2 miljoonaa euroa vaalikaudessa omaan toimintaansa.

Puolueiden piirijärjestöjen toiminnanjohtajat – perussuomalaiset mukaan lukien – ovat TS:n mukaan esittäneet 6 000 euron tukea aluevaltuutettua kohden.

Syytöksiä valmistelusta salassa

Käytännössä rahat menisivät siis puolueiden piirijärjestöille, jotka voisivat hankkia rahalla vaikkapa työtiloja ja asiantuntijoita aluevaltuustopolitiikkaansa varten.

Tällaista tukea perussuomalaiset vastustaa.

Puoluesihteeri Arto Luukkasen mukaan kyse olisi "korruptatiivisesta" "piilopuoluetuesta", jota ollaan luomassa ilman kunnollista julkista valmistelua.

– Keskustapuolue on pyrkinyt hyvin nopealla aikataululla, niin että asiaa ei tuoda eduskuntaan, siihen asteeseen, että ruvetaan jo tekemään sopimuksia näistä asioista, Luukkanen väitti.

– Tällainen uusi hyvinvointialuetaso, se on erityisesti keskustan tapa juurruttaa voimaansa maakunnissa ja saada lisää hillotolppia. Me olemme koko ajan vastustaneet tätä, ja tämä aluevaltuustoraha on yksi esimerkki tästä, Purra säesti.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on vastustanut tukijärjestelmää julkisesti. Elokuun puoluekokouksessa hän kertoi kristillisdemokraattien piiritoimijoiden raportoineen juuri keskustan kampanjoivan maakunnissa suurten tukipottien puolesta.