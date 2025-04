Kysymys kokoomuspomon jättipalkkiosta synnytti yllättävän sanasodan: "Aika populistista"

Kysymys kokoomuslaisen aluevaltuutetun palkkioista aiheutti porua Purran ja Virran välillä.

Sitran selvityksen mukaan Satakunnan aluevaltuuston puheenjohtajalle Anne Holmlundille maksetaan puolipäiväisestä tehtävästä 3 400 euroa kuukaudessa. Hän osallistui kuuteen aluevaltuuston kokoukseen vuoden aikana.

Tentin juontaja Jan Andersson kysyi kokoomuksen pääministeriltä Petteri Orpolta, onko palkkio kohtuullinen.

– En tiedä, kuinka paljon Anne Holmlund on kaiken kaikkiaan tehnyt töitä, Orpo totesi.

Hän kuitenkin täydensi, että palkkioissa on pysyttävä kohtuuden rajoissa.

– Se ei kuulosta kohtuulliselta, Orpo myönsi.

Hän jatkoi, ettei kokoomus ”näistä syistä” halunnut ylimääräistä hallinnon tasoa alun perinkään. Tällä hän viitannee soteuudistukseen, jonka myötä hyvinvointialueet aloittivat toimintansa.

– Me joudumme nyt elämään sen mukaisesti ja tekemään siitä toimivaa.

”Tämä on populismia”

Tämän jälkeen Andersson antoi puheenvuoron vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle, joka on ”ollut luomassa tällaista palkkioautomaattia”.

– Ylimääräisiä palkkioita ei pidä olla, Virta vastasi.

Virta sanoi, että koko soteuudistuksen tavoite oli turvata paremmin suomalaisille palvelut ja hillittyä kustannusten kasvua.

– Ja kun perussuomalaiset kohta kertoo, että he leikkasivat ryhmärahoistaan, niin suomalaisille kotisohville tiedoksi, että he leikkasivat viisi miljoonaa ryhmärahoistaan. He ovat leikanneet 500 miljoonaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Tämä on populismia, jos jokin.

Tähän puolestaan perussuomalaisten puheenjohtajalla Riikka Purralla oli oma näkemyksensä.

– Tällainen puheenvuoro on aika populistista, Purra vastasi.

Katso koko tilanne artikkelin videolta.