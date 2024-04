Perussuomalaiset täytti eurovaalilistansa – Teuvo Hakkarainen ei mukana

Kuten ennakolta oli odotettu, istuva europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen ei pääse tavoittelemaan jatkokautta. Varasijalta parlamenttiin noussut Pirkko Ruohonen-Lerner on sen sijaan ehdolla jatkamaan.

Perussuomalaiset on asettanut ehdolle kaikkiaan yhdeksän istuvaa kansanedustajaa. Kansanedustajista ehdolla ovat Seppäsen lisäksi Sanna Antikainen, Kaisa Garedew, Vilhelm Junnila, Arja Juvonen, Ari Koponen, Mauri Peltokangas, Mikko Polvinen ja Sebastian Tynkkynen .

Lisäksi ehdolle on asetettu entiset kansanedustajat Mika Niikko ja Veikko Vallin. Puolueella on nykyisin kaksi paikkaa europarlamentissa, mutta puolueen tavoitteena on vallata vaaleissa ainakin yksi paikka lisää.