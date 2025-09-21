Mikko Silvennoinen ja Matti Puro tanssivat TTK:ssa Call Me By Your Name -elokuvaa tunnelmoiden.

Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.

Viisuselostaja Mikko Silvennoinen ja tähtiopettaja Matti Puro valitsivat tulkittavaksi elokuvakseen Call Me By Your Namen. Tähtiparin tanssi oli foxtrot ja taustakappaleena Sufjan Stevensin Mystery of Love.

Tanssin jälkeen Silvennoinen kertoi, että kappale on hänelle itselleen merkittävä.

– Liikutuin ensimmäistä kertaa tanssista. En tiedä, onko se oppimista, mutta tämä oli ensimmäinen biisi, joka oli minulle tärkeä.

Tuomareista Helena Ahti-Hallberg totesi sen olevan aina arvokasta, kun tanssi tuo mukanaan voimakkaan tunteen, oli se mikä tahansa. Hänen mukaansa foxtrotin perustekniset asiat eivät kuitenkaan tässä esityksessä toteutuneet ja antoi niistä kritiikkiä.

Myöskään esityksen loppu ei miellyttänyt Ahti-Hallbergia. Silvennoinen mursi kädellään persikan tanssin päätteeksi, mikä on viittaus elokuvassa nähtyyn kohtaukseen.

– Foxtrot on tyylikkäistä vakiotansseista tyylikkäin, niin tuo persikan puristelu tuossa lopussa ei ihan kruunannut tätä esitystä.

Jorma Uotinen kertoi kaivanneensa esityksessä muun muassa enemmän terävämpää liikettä.

– Tämä parisuhdedraama sai minut kysymään, mitä tästä puristaisi.

Jukka Haapalainen pisti merkille, että persikan puristelu todella esiintyy alkuperäisessä elokuvassa ja kertoi arvostavansa sitä, että aiheeseen oli paneuduttu.

– Musiikki oli upeaa, näen, että tähän on suhtauduttu vakavuudella, ja aihe on tärkeä tekijälleen, Haapalainen totesi jatkaen, että tanssiteknisten asioiden suhteen puutteita kuitenkin oli jonkin verran.

Call My By Your Name on vuonna 2017 julkaistu, ylistetty Luca Guadagninon ohjaama elokuva, jonka päärooleissa ovat Timothee Chalamet ja Armie Hammer. Elokuvassa kaksikon roolihahmot rakastuvat toisiinsa kesän aikana Pohjois-Italiassa.

Pisteitä Silvennoinen ja Puro saivat tuomaristolta yhteensä 8.