Perhevapaauudistus nytkähtämässä eteenpäin – pohjaratkaisu tiettävästi sama kuin vuosi sitten

Ratkaisu on tiettävästi hyvin samantyyppinen kuin noin vuosi sitten esitellyssä mallissa, mutta jotkin yksityiskohdat, kuten ansiosidonnaisten päivien lukumäärä, ovat valmistelussa eläneet.

Molemmille vanhemmille oli silloisen mallin mukaan tulossa yhtä suuri kiintiö, joka on noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voisi luovuttaa toiselle vanhemmalle osan.

Nykyisin äidin äitiysvapaa on noin reilut neljä kuukautta ja isälle on tarjolla reilun kahden kuukauden isyysvapaa. Lisäksi on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, josta vanhemmat voivat sopia keskenään.