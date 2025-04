Perheenäiti liikuttui näystä kirjakaupassa ja toimi – uskomattomat seuraukset

Kirjaansa tuloksetta kirjakaupassa esitellyt yhdysvaltalainen kirjailija sai onnenkantamoisen erään perheenäidin ja tämän tyttären muodossa.

Amerikkalaiskirjailija Jonathan Stanley istui pennsylvanialaisessa kirjakaupassa edistääkseen uuden kirjansa Purposeful Perfomarnce: The Secret Mix of Connecting, Leading and Succeeding myyntiä. Stanley kirjoitti kirjan bisneksen kasvattamisesta menetettyään työpaikkansa.

Kirjapinon takana istuneen Stanleyn päivä ei kuitenkaan sujunut toivotunlaisesti, sillä hyvin harva ihminen pysähtyi juttelemaan kirjailijan kanssa ostaakseen signeeratun kirjan.

Stanleyn istuessa ja odottaessa myynnin vilkastumista huomasi kolmen lapsen äiti, sisällöntuottaja Taylor Dinelli kirjailijan ahdingon.

Dinelli oli Barnes & Noble -kirjakaupassa nelivuotiaan tyttärensä Ellan kanssa ja kuvasi Stanleysta lyhyen videon.

– Selitin Ellalle, että kirjat pöydällä olivat siinä istuneen miehen kirjoittamia, ja hän oli siellä kertoakseen ihmisille kirjastaan ja nähdäkseen, haluaisivatko he ostaa sen, Dinelli, 29, kertoo People-lehdelle.

Ella halusikin päästä juttelemaan miehelle. "On mahtavaa, että kirjoitat kirjoja. Minäkin haluan kirjoittaa kirjoja", Ella kertoi miehelle.

Vaikka Stanleyn kirja ei ollutkaan nelivuotiaille tarkoitettu, Ella vaati äitiään ostamaan sen.

– Ellan mielestä oli niin rohkeaa häneltä istua siellä tarinaansa jakaen, Dinelli kertoo.

Myöhemmin samana päivänä, maaliskuun 22. päivänä, Dinelli julkaisi Tiktok-tililleen videon Stanleysta ajatellen, että joku voisi inspiroitua juttelemaan kirjailijan kanssa vastaavassa tilanteessa.

Kymmeniä miljoonia katselukertoja keränneellä videolla Dinelli kuvaa Stanleya ja kertoo sydämensä särkyvän aina, kun joku ohittaa miehen. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pian hän alkoi saada kyselyitä kirjan nimestä. Hän julkaisi toisenkin videon aiheesta.

Sinä iltana hänen ensimmäinen videonsa keräsi jo 800 000 katselukertaa, ja sittemmin määrät ovat paisuneet kymmeniin miljooniin.

Somesuosiolla oli hurja vaikutus Stanleyn kirjamyynteihin. Kirja myytiin verkossa loppuun ja pääsi Amazonin bestseller-listalle.

– Olimme hämmentyneitä. Emme tienneet, miksi näin kävi, [tai] mitä tapahtui, mutta kommentit olivat niin kilttejä ja niin inspiroivia, mikä oli ihanaa nähdä, Dinelli sanoo.

Dinelli julkaisi myös toisen videon kirjaostoksestaan. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kirjailija kiitollinen menestyksestä

Dinelli otti yhteyttä Stanleyyn, joka ei ollut Tiktokissa, selittääkseen, mitä tapahtui.

Stanley kertoo Peoplelle olleensa liikuttunut tapaamishetkestään Dinellin ja tämän pienen tyttären kanssa. Myös koko Tiktok-yhteisölle mies on kiitollinen ja haluaa jakaa hyvän mielen sanomaa eteenpäin.

– Uskon, että meidän on lakattava ajattelemasta, mitä voimme saada, ja ajatella, mitä voimme antaa, mies kiteyttää.

Dinelli selitti myös tyttärelleen, miten he olivat auttaneet Stanleya. "Äiti, me voimme auttaa kaikkia", totesi Ella tähän. Niinpä kaksikko aikoo jatkossa suunnata somen valokeilaa myös muille sen tarpeessa oleville ihmisille.

Stanleyn, Dinellin ja pikku-Ellan tarina on kiinnostanut medioita. Kolmikko pääsi sen myötä myös tapaamaan uudelleen. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Somevideot auttaneet myös muita kirjailijoita

Kyseessä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun somesuosio saa kirjamyynnin kasvamaan hurjasti.

Olemme kertoneet Shawn Warnerista, jonka murhamysteeriä oli myyty vain 150 kappaletta, ennen kuin tuntematon ihminen puuttui peliin. Jerrad "Red" Swearengin näki kirjailijan istumassa kirjakasojen vieressä ja julkaisi videon kohtaamisestaan sosiaalisessa mediassa.

Vaikutus oli hurja, ja Warnerin kirja singahti Amazonin bestseller-listan ykköseksi.

Aiemmin kerroimme myös toisesta kirjailijasta, jonka onni kääntyi Tiktok-videon myötä. Lloyd Devereux Richardsilta meni ensin 14 vuotta, jotta hän sai kirjoitettua ja julkaistua kirjan, joka ei kuitenkaan menestynyt. 11 vuotta myöhemmin 16 sekunnin video teki siitä vihdoin hitin. Videon takana oli miehen oma tytär.

Lähde: People