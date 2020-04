Pentti Linkola kertoi voinnistaan vasta kolme päivää sitten julkaistussa haastattelussa Kulttuuritoimitus-lehdessä – "Koronavirus voi hieman jarruttaa maapallon tuhoa"

Luonnonsuojelija, ornitologi Pentti Linkola on kuollut 87-vuotiaana. Viimeinen Linkolan kanssa tehty haastattelu julkaistiin vasta kolme päivää sitten Kulttuuritoimitus-lehdessä. Haastattelussa Linkola kommentoi meneillään olevaa koronavirusepidemiaa.

– Koronavirus voi hieman jarruttaa maapallon tuhoa, mutta kun se on saatu lannistettua, jatkuu sama elämäntapa, Linkola totesi.

Linkola kertoi haastattelussa, ettei näe tulevaisuutta maapallolla kovinkaan valoisana. Hän kertoi, että vaikka ihminen on luonut kulttuuria ja sivistystä, ihminen on hänestä silti lajesta kamalin, ja maapallon pelastaminen on menetetty, jos taloudellinen kehitys jää ihmiskunnan keskeisimmäksi tavoitteeksi.