Vielä ei ole arviota siitä, miten paljon aseita hankitaan.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi keskiviikkona, että Suomi on päättänyt liittyä sotilasliitto Naton PURL-aloitteeseen. Kyse on aloitteesta, jossa Nato-maat tukevat Ukrainaa aseilla, joita ne ostavat Yhdysvalloilta.

– Näemme, että on ratkaisevaa, että Ukraina saa kriittiset aseet Yhdysvalloilta, Häkkänen sanoi Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä.

Yhdysvallat siis toimittaa aseet, jotka Eurooppa maksaa. Tämä on ollut Yhdysvaltain yksi ehto Ukrainan tuen jatkamiselle.

Vielä elokuussa Häkkänen suhtautui Suomen osallistumiseen hankkeeseen osin varauksellisesti.

Hän sanoi tuolloin STT:lle, että Suomen "niukat määrärahat" on tällä hetkellä sidottu asehankintoihin Ukrainalle kotimaan puolustusteollisuudelta.

Pohjoismaista Ruotsi, Norja ja Tanska ilmoittivat aiemmin osallistuvansa aloitteeseen yli 400 miljoonalla eurolla. Myös Hollanti on osallistumassa 500 miljoonalla eurolla.

Tanskan puolustusministeriön mukaan Pohjoismaiden rahoilla Ukrainalle toimitetaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia.

Häkkänen ei vielä keskiviikkona arvioinut, millä summilla Suomi lähtee aseita ostamaan. Myös presidentti Alexander Stubb sanoi, että "hintalappu kerrotaan myöhemmin".

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi kokoukseen saapuessaan, että ilmatorjuntajärjestelmät ovat Ukrainalle erittäin tärkeitä.

– Näillä Ukraina voi varmistaa, että siviiliväestö ja keskeiset yhteiskunnan rakenteet ovat mahdollisimman hyvin suojassa Venäjän jatkuvalta hyökkäykseltä, hän sanoi.

Droonitorjuntaa vahvistetaan

Kokouksessa keskusteltiin myös Venäjän tekemistä ilmatilaloukkauksista ja Euroopassa tapahtuneesta droonihäirinnästä.

Rutten mukaan Nato ja EU tekevät yhteistyötä Euroopan niin sanotun droonimuurin rakentamisessa.

Hän ei ollut huolissaan mahdollisista päällekkäisyyksistä asiassa. Käytännössä droonimuuri tarkoittaa droonien torjuntaan ja havaitsemiseen tarkoitettujen teknologioiden kehittämisestä.

– Nato ottaa käyttöön lisää droonintorjuntamenetelmiä, jotka kasvattavat ja lisäävät kykyjämme torjua drooneja, Rutte sanoi.

EU:n on kerrottu haluavan droonimuurin kokonaan käyttöön jo vuoteen 2027 mennessä.

Asiasta on määrä kertoa lisää torstaina, kun EU-komissio esittelee vuoteen 2030 asti ulottuvan puolustuksen vahvistamissuunnitelmansa.

Suunnitelma oli ennakkotietojen mukaan keskusteltavana EU:n puolustusministerien illallisella keskiviikkona Naton kokouksen jälkeen.

Espanja tapetilla

Ministerit keskustelivat muun muassa siitä, miten Naton kesällä sopima uusi viiden prosentin puolustusmenotavoite konkretisoituu suorituskyvyiksi.

Katseet ovat suuntautuneet etenkin Espanjaan, joka on antanut ristiriitaisia viestejä tavoitteeseen sitoutumisesta.

Yhdysvallat on kuitenkin viestinyt, että se odottaa kaikkien Naton maiden sitoutuvan tavoitteeseen. Presidentti Donald Trump on uhannut Espanjaa seurauksilla, mikäli se ei toteuta tavoitteita.