Aina-karhu löydettiin tasan vuosi sitten orpona talon takapihalta – katso videolta, kuinka paljon talviunilta herännyt karhu on kasvanut

Ulkoretkeltä kuvatulla videolla näkyy, kuinka valtavasti karhunpentu on kasvanut.

– Se on kasvanut tosi paljon. Pituutta on tullut ainakin 50 senttiä, kertoo Jäntti.

Aina-karhun kasvutarina

– Pennun nimi on nyt Aina. Pienten pentujen sukupuolta on vaikea tunnistaa, mutta kyllä tämä tyttö on, Jäntti vakuutti.