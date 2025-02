SM-liigassa käynnissä yksi 2020-luvun ihmeellisimmistä jutuista – "Paniikki"

Lahden Pelicans on kuluvan SM-liigakauden suurin mysteeri.

Kahden edelliskauden hopeajoukkue on syöksynyt tällä sesongilla rumasti. Päävalmentajaakin jo vaihtanut Pelicans on tällä hetkellä 15. sijalla, ja uhkana on jopa play-out-sarja runkosarjan päätteeksi.

– Kyllä se 2020-luvun ihmeellisimpiä juttuja on, kun se pelaajamateriaali on kuitenkin tuntunut koko ajan vahvalta, eikä koko kauden aikana ole tullut minkäännäköistä valopilkkua, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjasi Liigaviikossa.

Maaottelutauon Pelicans vietti tappioputki niskassaan. Päävalmentajaksi Juhamatti Yli-Junnilan potkujen seurauksena siirretty Jussi Taipale on summannut pestissä viisi häviötä.

– Nyt alkaa olla jo varmaan pieni paniikki, että miten tästä edetään. Aika kylmäpäisenä pitää viimeinen kuukausi olla, että saa edes jonkinlaista tolkkua tuohon, Kivi linjaa.

Mistä Pelicansin syöksy johtuu? Liigaviikko analysoi tapauksen taustat yllä olevassa videolla.