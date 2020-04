Peliautomaatit sammutettiin, vedonlyönti hiljeni ja moni riippuvainen huokaisi – monessa kodissa muhii nyt uudet ongelmat: "Tilanteet on kriisiytyneempiä"

Peliongelmissa auttavan Peluurin päällikön, Inka Silvennoisen mukaan automaattipelien sammuttaminen on tehnyt kaikin puolin herättänyt toivoa monessa ongelmallisesti pelaavassa.

– Monet puhuivat siitä, kuinka iloisia ja onnellisia he olivat. Peliautomaatit eivät ole enää siellä vaarantamassa pelaamattomuuta ja aiheuttamassa retkahdusta. Ja rahaa säästyy. Nyt heidän on kaupasta mahdollista jopa ostaa jotain, ei hävitä kaikkia rahoja jo tuulikaapissa, Silvennoinen kertoo.

Nettikasinot lähempänä kuin koskaan

Samalla kun automaatit laitettiin kiinni, on myös urheiluvedonlyönti ja siihen liittyvät pelikohteet vähentyneet olennaisesti. Veikkauksen palveluista täydessä toiminnassa ovatkin tällä hetkellä vain arvontapelit, arvat sekä nettikasino.

Kun oma elämä on pysähdyksissä esimerkiksi lomautuksen takia, saattaa ihminen neljän seinän sisällä lähteä helpostikin kokeilemaan onneaan pirulliseen nettikasinomaailmaan.

– Esimerkiksi Veikkauksen pelitilin alla on nykyisin valtava pelivalikoima, myös niitä korkean riskin pelejä. Ne ovat helposti saatavilla myös niille, jotka ovat ennen pelanneet vain Lottoa.

Hänen mukaansa nyt tarvittaisiin rajoittavia toimenpiteitä nettipelaamisen markkinointiin ja korkean haittariskin pelien tappiorajoihin. Monissa maissa näin on jo tehty.

Soitot auttavaan puhelimeen kriisiytyneempiä

Vaikka automaattipelit ovatkin paussilla, eivät isojen panoksien nettipelit lepää. Tilanne on Silvennoisen mukaansa huolestuttava, sillä Peluurin asiakaskunnassa korostuu jo nyt nettipelaaminen.

Silvennoinen kertoo, että viitteitä tästä on ollut nähtävissä Peluurin tulleista yhteydenotoista jo nyt.

– Yhteydenottojen määrä on tasaantunut ensimmäisistä päivistä. Mutta soitot ongelmista ovat vakavampia, ne ”keveämmät” yhteydenotot ovat jääneet pois. Tilanteet on kriisiytyneempiä. Läheiset ottavat yhteyttä aikaisempaa useammin.

– Vähän samanlainen tilanne, kuin on nähty perheissä, joissa on ongelmallista päihteidenkäyttöä. Tällaisessa tilanteessa neljän seinän sisällä ristiriitatilanteet lähisuhteissa pahenee. Eletään tiiviisti ja pelaamisen salaaminen läheiseltä on nyt vaikeampaa.