Useat Euroopan maat ovat rajoittaneet radikaalisti uhkapelaamista korona-aikana – miksi Veikkaus ei näe tätä tarpeelliseksi Suomessa?

Uutisoimme eilen siitä, kuinka Suomessa rahapelihaittoja ehkäisevän Peluurin yksikön päällikkö Inka Silvennoinen on huolissaan suomalaisten rahapelaamisesta poikkeusaikana.

Fyysisten peliautomaattien sammuttaminen ja vedonlyöntikohteiden väheneminen on antanut toivoa peliriippuvaisissa, mutta nettipelit vetävät kotona eristyksissä aikaa viettäviä yhä puoleensa.

– Esimerkiksi Veikkauksen pelitilin alla on nykyisin valtava pelivalikoima, myös niitä korkean riskin pelejä. Ne ovat helposti saatavilla myös niille, jotka ovat ennen pelanneet vain Lottoa, hän sanoo.

"Kuukaudessa 2000 euroa enempää ei voi hävitä"

Veikkauksen vastuullisen rahapelaamisen päällikkö Hannu Rinkinen tiedostaa, että iso vaara ihmisten repsahtamiseen on olemassa.

– Kyllä, asia on otettava vakavasti. Rahapelit, alkoholi ja lisääntynyt vapaa-aika voivat johtaa ongelmiin.

– Me olemme laittaneet viime viikolla viestiä niille, jotka ovat lisänneet huomattavasti pelaamistaan. Viestissä annettiin yhteystietoja apua antaviin järjestöihin ja kehotettiin miettimään pelirajoja, Rinkinen kertoo.

– Jokaisen on tällä hetkellä pakko asettaa päivä- ja kuukausikohtainen tappioraja nettikasinolla. Meillä on ehdoton maksimitappioraja päivässä on 1000 euroa, kuukaudessa 2000 euroa. Sen enempää ei voi hävitä, Rinkinen lisää.