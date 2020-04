Perheenäiti Jenna koukuttui rahapeleihin pahasti jo 9-vuotiaana ja on nyt huolissaan koronalapsista: "Riski retkahtamiseen on suuri"

Vaikka Mäkelä pitääkin julkisia ulostuloja asian tiimoilta tärkeänä, ei hän pidä sitä rohkeuden määritelmänä. Rohkeaa on hänen mukaansa jo pelkästään se, että uskaltaa avautua asiasta esimerkiksi läheisille.

– Tarinani ei ole millään tavalla harvinaislaatuinen, se on yksi muiden joukossa.

Alaikäisistä suuri huoli

Mäkelä on nykyisin uhkapelaamisen haittojen puolestapuhuja ja paikoittain kärkäs Twitter-seppäkin, kun tarvitaan asiantuntijaa kertomaan pelaamisen pimeästä puolesta ja kritisoimaan Veikkauksen toimintaa.

– Viesti on ollut pitkälti sataprosenttisesti huojentunutta. Huojentunutta sen takia, että nyt kun päätös tehtiin, niin moni voi lähteä ihan oikeasti työstämään sitä omaa ongelmaa. Tämä on tarjonnut monelle sellaisen pysähdyksen.

THL:n uuden rahapelaamistutkimuksen mukaan Suomessa on vakavia ongelmia alaikäisten uhkapelaamisen kanssa. Mäkelän mielestä juuri fyysiset peliautomaatit ovat alaikäisten kohdalla erityinen uhka.

– Tutkimuksessa on aika hälyttäviä lukemia lasten ja nuorten pelaamisesta Suomessa. Maassa, jossa alaikäisten pelaamisen pitäisi olla käytännössä mahdotonta.

Mäkelä haluaa korostaa, että hän itse aloitti pelaamisen aikoinaan 9-vuotiaana. Peliriippuvuus on varjostanut hänen elämäänsä siitä asti.

– En halua kenellekään sellaista kohtaloa, mikä itselläni on ollut, että joudun puhumaan vielä 36-vuotiaanakin tällaisista asioista.

Riski retkahtamiseen on nyt suuri

Mäkelä on ollut mukana luomassa jo kahta kansalaisaloitetta pelikoneiden poistamiseksi kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta. Uusin aloite päättyi tällä viikolla, ja se sai kasaan yhteensä 20 675 allekirjoitusta.

– En ole millään tavalla pettynyt tulokseen. Se, että asioista on alettu keskustella ja puhua, on vaikuttanut siihen, että riskipelaaminen kaiken kaikkiaan on vähentynyt Suomessa.