Pelastuslaitosten arki mullistuu, jos varallaolo kielletään – apu saattaa lähteä palopaikalle 50 kilometrin päästä

Pienillä paikkakunnilla paloasemien toiminta on pohjautunut pitkälti varallaoloon; virka-aikana 8-16 on ollut miehitys paloasemalla, mutta sen jälkeen henkilöstö on ollut varalla. Varallaoloaikana on pitänyt tulla paloasemalle 15 minuutin kuluttua hälytyksestä. Aiemmin valmiusaika oli vain viisi minuuttia.