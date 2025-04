Poliisiasemalle tasainen jono kolkuttelijoita Espoossa – näin poliisin lakko on vaikuttanut

Poliisien toista päivää jatkuva lakko Länsi-Uudellamaalla on sujunut hyvin. Lakko päättyy tänään puoliltaöin.

– Poliisi on suoriutunut työtaistelun aikana hyvin niistä kiireellisistä hälytystehtävistä, jotka on määrätty suojelutyöksi. Suojelutyö kattaa kaikki henkeen ja terveyteen kohdistuvat välittömät tehtävät, poliisipäällikkö Timo Saarinen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

Länsi-Uudenmaan poliisi on selvinnyt omin voimin kaikista suojelutyöksi määrätyistä hälytystehtävistä kahden lakkopäivän aikana eikä kiireellisiin tehtäviin ole tarvinnut pyytää apua naapuripoliisilaitoksilta.

Saarinen ei avaa sitä, minkä verran Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilökunnasta on lakossa ja minkä verran resursseja on käytössä.

Omaisuusrikoksista poliisi on hoitanut kahden päivän lakon aikana vain kiireellisimmät.

– Jos esimerkiksi näpistystilanne on sellainen, että siinä paikan päällä on vartijalla rauhallinen näpistelijä, vartija ottaa tiedot ylös ja omaisuuden talteen, joka on viety kaupasta ja toimittaa ne poliisille. Jos tilanne on sellainen, että näpistelijän ja vartijan välillä on esimerkiksi akuutti väkivaltatilanne, niin poliisi hoitaa sen, Saarinen kertoo.

Poliisi ei näy katukuvassa kuten normaalisti

Kansalaisille poliisien lakko on näkynyt erityisesti siten, että poliisin asiakaspalvelu on kiinni, eikä esimerkiksi rikosilmoitus-, passi- tai lupa-asioita ole voinut hoitaa Länsi-Uudellamaalla. Lisäksi poliisipartioita näkyy tavallista vähemmän katukuvassa.

– Poliisia ei näy samassa määrin kuin normaaliaikana. Suojelutyön ulkopuolella on kaikki valvonnallinen työ ja ennalta estävä työ. Eli poliisin oma-aloitteiset työsuoritteet eivät näy kansalaiselle tällaisen työtaistelutoimenpiteen aikana, Saarinen kuvailee.

Poliisipäällikön mukaan tieto poliisien lakosta Länsi-Uudellamaalla on tavoittanut kansalaiset melko hyvin.

– Kaikki ihmiset eivät ole tietoa saaneet, eli varsinkin eilen meillä on ollut ihmisiä tasaisesti käymässä poliisilaitoksen ulko-ovilla. Siellä on opasteet ja lakkovahteja, jotka ovat ohjeistaneet ihmisiä siitä, että palvelupiste on nyt kiinni.

Huomenna Länsi-Uudenmaan poliisilaitos palaa taas normaaliarkeen, kun lakko päättyy ensi yönä.

Suojelutyö piti määritellä tarkkaan

Poliisi on ollut edellisen kerran lakossa 49 vuotta sitten. Ennen nyt alkanutta lakko olikin määriteltävä tarkkaan se, mitä suojelutyö tarkoittaa.

– Tässä ollaan tosiaankin tekemässä latua suojelutyön määrittelylle tämän päivän yhteiskunnassa. Se on ollut täysin uusi asia. Neuvottelua suojelutyöstä käytiin henkilöstöjärjestöjen kanssa muutama viikko ennen lakkoa. Siinä päädyttiin kokonaisuuteen, joka mielestäni on täyttänyt aika hyvin sen raamituksen, että lakko-oikeutta kunnioitetaan, mutta samalla myös huolehditaan kriittisimmistä kansalaisten turvallisuuspalveluista. Tämä suojelutyön luokittelu on varsin onnistunut meidän toimintaympäristöömme näille kahdelle päivälle, Saarinen sanoo.

Seuraava lakko uhkaa ensi viikolla, jos palkankorotuksista ei synny sopua sitä ennen. Silloin lakossa olisivat Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitokset. Tuo lakko kestäisi kolme vuorokautta.