Pelastakaa Lapset muistuttaa lasten oikeuksista itärajan tilanteessa

Pelastakaa Lapset kertoo tiedotteessaan pitävänsä hyvänä, että esityksessä on huomioitu lasten asema erityisen haavoittuvana ryhmänä. Yhdistys kertoo edellyttävänsä, että lapsilla ja lapsiperheillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa ja lapsia on suojeltava rajoilla riippumatta heidän tilanteestaan tai statuksestaan.