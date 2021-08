Pelastakaa Lapset aikoo pysyä Afganistanissa: "Kuvat maasta vahvistavat, että naiset ja lapset kärsivät – on hyvin surullista nähdä tällaista epätoivoa"

Järjestön Aasian-osaston edustajan Hassan Noorin mukaan tilanne Afganistanissa on hyvin huolestuttava. Järjestöllä on tällä hetkellä maassa yksi kansainvälinen työntekijä, paikallista henkilökuntaa on noin 700-800 kymmenessä eri maakunnassa.

– Yli kaksi miljoonaa lasta Afganistanissa oli ruoka-avun piirissä jo ennen viime päivien tapahtumia. Nyt Afganistanin lapset tarvitsevat myös suojelua, Noora sanoo.

– Kaikkein haavoittuvaisin ihmisryhmä ovat lapset, tytöt ja naiset. He tarvitsevat humanitaarista apua.

Toiminta keskeytetty toistaiseksi

Vaikka järjestö jää Afganistaniin vallanvaihdosta huolimatta, on se joutunut keskeyttämään toimintansa toistaiseksi siihen saakka, kunnes tilanne selkenee.

Järjestön edustajat eivät ole raportoineet ongelmista vallan kaapanneen Taleban-järjestön edustajien kanssa.

– Emme ole saaneet uhkauksia. On myös ollut tapaamisia, joissa Talebanin edustajia on ollut mukana. On vakuutettu, että järjestömme henkilökunta on turvassa.

Noorin mukaan paikallista henkilökuntaa on kuitenkin uudelleensijoitettu ja heidän turvaamisekseen on tehty myös muita toimenpiteitä.

Kaikki tytöt eivät ole saaneet palata kouluun

Entä mikä järjestön mukaan on lasten ja erityisesti tyttöjen tilanne Afganistanissa nyt? Noorin mukaan tilanne on epäselvä, koska toiminnat on keskeytetty eikä avustusjärjestön henkilökunta liiku kentällä. Joitakin havaintoja kuitenkin on.

– Joillakin alueilla tytöt ovat päässeet palaamaan kouluun, toisissa paikoissa se on estetty. Tilanne ei ole selvä, koska emme pysty työskentelemään täydellä teholla.

Kansainvälisesti afganistanilaisten hätää ovat kuvanneet muun muassa Kabulin lentokentällä kuvatut ja viraaliksi levinneet kuvat ja videot lentokoneiden kyytiin kaikin keinoin pyrkivistä afganistanilaisista.

– Kuvamateriaali vahvistaa pelkoja siitä, että naiset ja lapset kärsivät. On hyvin surullista nähdä tällaista epätoivoa.

Lähes 3 miljoonaa on jättänyt kotinsa

Noorin mukaan avainasemassa ovat nyt naapurimaat, erityisesti Pakistan ja Iran, joiden järjestö toivoo avaavan maarajansa.

– 2,9 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa, emmekä tiedä, mikä osa heistä haluaa lähteä maasta. Toivomme, että ihmiset pääsisivät rajan yli maitse naapurimaihin, erityisesti Pakistaniin ja Iraniin.

– Kotinsa jättäneet ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja heidän tilanteensa pitää asettaa etusijalle.

Kansainväliseltä yhteisöltä Noor toivoo tukea.