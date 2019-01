Pekkarinen: Keskusta haluaa siirtää jopa 6000 työpaikkaa pääkaupunkiseudulta maakuntiin – "Pienemmillä paikkakunnilla on tukalaa"

Keskusta kipuilee kaupungistumisen kanssa

– Alueelliset erot kasvavat yleensä aina silloin, kun on voimakas talouskasvu. Vetovoimaisimmat keskukset vetävät vielä enemmän, vaikka heikommillakin paikkakunnilla menisi vähän paremmin, niin kuitenkin suurten keskusten imu on niin kova, että pienimmillä paikkakunnilla on tukalaa. Meillä on pieniä paikkakuntia, joissa on työvoimapula ja samalla ne menettävät väestöään. Se on seurausta tästä ilmiöstä, hän sanoi julkistustilaisuudessa.