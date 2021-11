Pekka Saravo lataa täyslaidallisen: Ei voinut ymmärtää JYP-hyökkääjän tekoa kesken murskajaisten – "Sieluuni sattuu"

– Minä pahoittelen jo nyt avautumistani, mutta kolmas erä alkaa peliylpeydestä. Puhutaan joukkuepelistä ja ylpeydestä. Ensimmäiseen vaihtoon JYP saa 2–1-hyökkäyksen, ja jäällä on varmasti sellaisia jätkiä, joilla on jo miinuksia kertynyt pariin ensimmäiseen erään. Joku voisi ajatella, että aivan sama, yksi tilanne, peli on 6–1, Saravo alusti.