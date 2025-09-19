Epävakaista ja sateista viikonloppua seuraa pidempi kuiva jakso.
Vaikka lämpötilat hieman putoavatkin ensi viikon aikana, sadetta vihaaville on tarjolla hyviä uutisia.
– Viikonvaihteen sateet ovat vaikeammin ennustettavia, mutta sitten tulee isompi ilmiö. Nimittäin korkeapaine tuo mukanaan kuivemman ilmanalan, joka voi kestää jopa yli viikon, Pekka Pouta kertoo.
Perjantaipäivä tarjoilee kuitenkin pienen poutajakson. Kuurosateet väistyvät ja etenkin Länsi-Suomessa saadaan iltapäivän aikana nauttia mukavasta auringon paisteesta.
Lauantaina saapuva sadealue liikkuu päivän aikana lännestä kohti koillista. Pääosin tarjolla on silti poutasäätä.
– Lauantai on enimmäkseen aurinkoinen. Etelässä päästään jopa 18 asteeseen.
Sunnuntain sade-ennuste on vielä toistaiseksi epävarma. Viikonlopun kokonaissademäärä on tosin yllättävän suuri. Sen jälkeen Suomeen saapuu kuivempaa säätä.
MTV Uutisten meteorologin mukaan seuraavan kahden viikon sademäärät ovat selvästi keskimääräistä vähäisempiä, ja kuiva keli näyttää jatkuvan reilusti lokakuulle.
