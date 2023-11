Pekka Pouta ennusti koiranilmaa ilman koiriaan – täältä lumet sulavat seuraavaksi

Maanantain isoin sääuutinen on vesisade itäosissa maata, mikä sulattaa lumet pois. Loppuviikkoa kohden sade muuttuu idässä räntäisemmäksi.

Eniten lunta on Länsi-Lapissa. Etelässä lunta on ainoastaan paikoitellen. Kajaanin seudulla lunta on paikoitellen yli 20 senttiä.