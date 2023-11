Pekka Poudan koirat jäävät pois lähetyksistä – suosikkimeteorologi kommentoi harmillista ratkaisua

– Monin puolin kurjaa. Tällaisina aikoina kun uutisissa on paljon ikäviä asioita, niin Sini on usein ollut ainoa piristävä ja pehmeä elementti lähetyksissä.

Pouta kertoo, että tilanne on harmillinen katsojien lisäksi myös Sini-koiralle.

– Pian 10-vuotias Sini on ollut mukana lähetyksissä jo miltei yhdeksän vuotta. Siniltä häviää nyt lauma, Pouta suree.

Hän uskoo tilanteen vaikuttavan myös työyhteisöön, sillä Sini on piristänyt toimituksessa Poudan työtovereita.

– Kävimme juuri Tallinnassa viikonloppuna ja siellä on nyt Tallinnan kuulumisia viimeisissä päivityksessä, Pouta vinkkaa.

"Todella valitettavaa"

Myös MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen on tilanteesta harmissaan.

– Todella valitettavaa, sillä Sini on ollut tärkeä osa aamujemme lähetyksiä sääkoirana, mutta valitettavasti tilanne on se, että toimituksessa on ilmennyt useampia allergiaoireita, Einonen sanoo.