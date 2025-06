Suomalaiset joutunevat viettämään lomiaan koleanpuoleisessa merkeissä kesäkuun loppuun asti.

Meteorologi Pekka Poudan mukaan juhannuksen jälkeen on yhä keskimääräistä sateisempaa.

– Tilanne on tyypillinen niin kauan kuin korkeapaine on Englannin seutuvilla. Silloin Suomessa on viileämpää.

Lohduton tilanne voi jatkua heinäkuun puolelle.

Sen jälkeen voi tapahtua mitä tahansa. Yhdestä asiasta Pouta on positiivisemmin mielin:



– Kyllä me kesä saadaan.

Katso videolta, missä päin Suomea sataa kesäkuun lopussa eniten.