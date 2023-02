Pauli Hanhiniemi liittyi Instagramiin – ensimmäinen päivitys ei mennyt ihan putkeen: "Ei tämän paremmin voi instailua aloittaa"

Muusikko Pauli Hanhiniemi , 58, liittyi hiljattain Instagramiin, mutta hänen ensimmäistä päivitystään saatiin sosiaalisen median alustalla odotella tovi. Lauantaina 25. helmikuuta Hanhiniemi vieraili Huomenta Suomi -ohjelman sohvilla, jolloin juontajat Niina Backman sekä Lorenz Backman päättivät, että asiaan on tultava muutos.

– Nyt me tehdään sinne julkaisu, ja me tehdään se sinne feedin puolelle, eli se on se, joka jää sinne, ja stoori poistuu sieltä myöhemmin, Niina Backman ohjeisti.