Patrik Laine oli keskeinen ratkaisija Montrealin 3–2-rankkarivoitossa Anaheimista. Voittolaukauskisassa vastassa oli tuttu mies, jonka Laine ohitti tyylillä. Suomalaishyökkääjä nauttii olostaan kirkkaissa valoissa.

Laineen Montreal-uran neljäs matsi oli tähän asti tehokkain. Ottelun avausmaalista vastannut suomalainen nappasi tililleen myös syöttöpisteen.

Neljässä ottelussa tehopisteitä on vyöllä nyt 3+1.

– En voi valittaa. Ensimmäiset neljä peliä ovat sujuneet hyvin. Minulla on tietysti vielä paljon töitä tehtävänä henkilökohtaisesti esimerkiksi tasakenttäpelissä. Suunta on oikea. Tässä hallissa on mahtavaa pelata. Minulla ei ole ollut näin hauskaa vuosiin, Laine tunnelmoi kanadalaismedialle.

Laine oli toinen Montrealin onnistujista ottelun ratkaisseessa voittomaalikilpailussa. Kiekko upposi Anaheimin tshekkivahti Lukas Dostalin taakse. Tampereella kesäisin harjoitteleva ex-Ilves-tähti on Laineelle tuttu kaveri.

– Olen itse asiassa luistellut hänen kanssaan kesäisin. Sanoin joukkuetovereilleni, että lauon alas hanskan puolelle. Ratkaisu on hyvä päättää etukäteen, ettei yrityksestä tule pannukakkua, Laine totesi.

Montrealin kausi jatkuu torstaina kotiottelulla Pittsburghia vastaan.

