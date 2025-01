Patrik Laine täräytti suorat sanat Ruotsista

Suomalaishyökkääjä Patrik Laine heitti vettä myllyyn lähestyvän Four Nations -huipputurnauksen tiimoilta.

Laine on mukana Leijonien joukkueessa. Hän pääsee edustamaan Suomea Montrealin kotipyhätössä, sillä joukkue pelaa Bell Centressä Yhdysvaltoja ja Ruotsia vastaan.

Turnaus alkaa kolmen viikon kuluttua. Laine pisteli kuittia Ruotsin suuntaan NHL.comin haastattelussa.

– Me vihaamme heitä, siinä se aika lailla on. Kilpailuasetelma on aina ollut olemassa. Ei ole väliä, onko kyse jääkiekosta vai muusta. Yritämme olla heitä parempia. Minusta tuntuu, että se on samanlaista kuin USA:n ja Kanadan välillä. On siistiä pelata heitä vastaan ja toivottavasti voittaa.

Montreal-tähden puheet nousivat otsikoihin Ruotsissa. Aftonbladet huomioi suomalaisen kipakan lausunnon sivustollaan.

Laine odottaa erityisesti pääsevänsä pelaamaan huippukiekkoa yhdessä hyvän ystävänsä Aleksander Barkovin kanssa. Kaksikko on edustanut Suomea maajoukkueessa yhdessä viimeksi World Cupissa vuonna 2016.

– Olemme tunteneet aina. Hänellä on tavallaan samanlainen urapolku kuin minulla, mutta hän on kolme vuotta minua edellä. Hän on yksi parhaista ystävistäni, joten on jännittävää päästä pelaamaan hänen kanssaan, Laine tunnelmoi.

Suomalainen maaliruisku uskoo Leijonien luottavan tuttuihin vahvuuksiin, kun vastaan asettuvat maailman parhaat. Laineen mukaan "pelaajat pyrkivät voittamaan ottelut toisilleen"

– Se tulee olemaan joukkueemme suurin vahvuus. Yritämme pimentää vastustajat. Pelaamme normaalia suomalaista jääkiekkoa. Hiekkapaperilätkää, mutta se on ok, se toimii.

NHL:n järjestämä turnaus alkaa Suomen osalta varhain 14. helmikuuta ottelulla Yhdysvaltoja vastaan. Odotettu Ruotsi-kohtaaminen on ohjelmassa seuraavana päivänä klo 20.