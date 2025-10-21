Suomalaistulokkaat Jani Nyman ja Oliver Kapanen ovat aloittaneet NHL-kauden vahvasti. Molemmat onnistuivat viime yönä taas maalinteossa.

Seattle Krakenia edustava Nyman iski kauden kolmannen osumansa 2–5-tappioon päättyneessä ottelussa Philadelphia Flyersia vastaan. 21-vuotiaan Nymanin maali syntyi toisen erän puolivälissä ylivoimalla.

Syksyn kuudennen pelinsä pelannut Nyman osui nyt toisessa ottelussa peräjälkeen.

Montreal Canadiensin Kapanen iski 4–2-voittoon päättyneessä ottelussa Buffalo Sabresia vastaan avausosuman ensimmäisessä erässä .

22-vuotiaalla Kapasella on syksyn seitsemässä pelissä koossa nyt jo neljä osumaa, ja hän johtaa tulokkaiden maalipörssiä.

Canadiens on voittanut alkukauden peleistään viisi.

Alavartalovammasta kärsivä Patrik Laine oli toisessa ottelussa peräjälkeen sivussa Canadiensin kokoonpanosta.