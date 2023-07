Sami Hedberg perui kesän keikkansa: "Nyt on aika parannella äänihuulia"

Koomikko Sami Hedberg on perunut kesän stand up -kiertueen keikkansa. Hedbergin nettisivuilta selviää, että seuraava keikka on vasta syyskuussa ja kaikki loput kesän keikat ovat peruttu.

Iltalehti tavoitti Hedbergin tiimin operatiivisen johtajan Satu Jokihalmeen, joka kertoi lehdelle peruutuksen syynä olevan sairaustapauksen.

Hedberg julkaisi omalle Instagram-tililleen torstaina 6. heinäkuuta päivityksen, jossa kertoo flunssan vieneen hänen äänensä.

– Pahoittelut tilanteesta mutta heinäkuun viisi kesäkeikkaa on jouduttu valitettavasti perumaan. Pitkittynyt flunssatilanne on tällä hetkellä vienyt puhetyöläisen äänen ja hiukan voimia. Nyt on aika parannella äänihuulia, jotta ääni kuuluu myös kesän jälkeen.

– Peruttujen keikkojen osalta Lippupalvelupisteet ovat olleet yhteydessä liput ostaneisiin ja rahat saa niiden osalta takaisin. Mutta voit myös halutessasi siirtää jo ostetut liput haluamallesi keikalle syksyn ON THE ROAD - stand Up kiertueelle, hän kirjoittaa.